Миллионные убытки в "Укрзализныци". Коррупционная схема могла привести к авариям пассажирских поездов

Поставки продукции осуществляли без контроля качества товара и это нарушило технологию производства

СБУ провела обыски в "Укрзализныце" / Фото: СБУ

СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Участники сделки присвоили деньги на поставках госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей. Злоумышленники нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ Киева в Facebook.

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Как выяснили эксперты, приобретенные комплектующие не соответствовали требованиям госстандартов. Это могло привести к авариям во время пассажирских перевозок.

"Представители одного из филиалов "Укрзализныци" наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру. Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей", – говорится в сообщении.

Всю продукцию СБУ изъяла и наложила на нее арест / Фото: СБУ

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Как выяснилось, поставки продукции осуществляли без контроля качества товара. Это нарушило технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и помогло реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции.

Резиновые прокладки для рельсовых путей не прошли контроль качества / Фото: СБУ

"Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетной документации. Полученную "разницу" дельцы выводили в тень", - добавляют в СБУ.

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Во время обысков обнаружили:

финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности;

вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

Сейчас на продукцию наложен арест.

Скандал в "Укрзализныци"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Среди злоумышленников:

бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";

руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);

начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.