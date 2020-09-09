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Мимо проходил: в Киеве пьяный участник ДТП пытался прикинуться свидетелем

9 сентября, 00:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадал курьер службы Raketa

В Киеве поздно вечером во вторник, 9 августа, на перекрестке улиц Тихого и Гетьмана автомобиль Chevrolet, выехав на красный свет, сбил курьера службы доставки Raketa на мопеде. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

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По информации издания, водитель автомобиля был пьян.

"Бухой водитель #Chevrolet выскочил на запрещающий сигнал светофора и сбил курьера #Raketa на мопеде. Сразу после столкновения уехал метров на 500 и убежал", – сообщило издание.

Когда на место происшествия прибыла полиция пьяный водитель подошел к ним и попытался притвориться свидетелем – якобы за рулем был не он.

В то же время тест на алкоголь нетрезвого участника ДТП показал 2,15 промилле в его крови.

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Пострадавшего курьера госпитализировали с переломом бедра.

Напомним, в начале сентября на Бессарабке в центре Киева произошло пьяное ДТП, в результате которого Volkswagen врезался в летнюю площадку кафе, где находились посетители – он\дин из них был госпитализирован.

Также напомним, что ранее на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте, а части разбитых машин разбросало по всей дороге.

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Киев авария ДТП курьер
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