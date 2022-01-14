Минимум 14 изнасилований. В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.
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Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.
Минимум 14 изнасилований
Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.
Начаты четыре уголовных производства:
- по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми совершена в отношении малолетнего,
- ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
Раньше мы писали:
- В Днепре 14-летний подросток пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. В итоге молодого человека облили зеленкой и заставили извиняться на камеру.
- В Киевской области двое мужчин приговорены к 7 и 9 годам лишения свободы, потому что они напали, изнасиловали и поиздевались над прохожей. У одного из насильников была ВИЧ-инфекция и он знал о ней.