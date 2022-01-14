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Минимум 14 изнасилований. В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 12:58
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Злоумышленник может получить до 15 лет тюрьмы, против него возбудили четыре уголовных дела
Мужчина заманил домой дочь знакомой.
Мужчина заманил домой дочь знакомой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.

Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.

Минимум 14 изнасилований

Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.

Начаты четыре уголовных производства:

  • по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми совершена в отношении малолетнего,
  • ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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