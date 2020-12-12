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Эвакуация River Mall в Киеве: полиция и очевидцы сообщили подробности (фото)

12 декабря, 21:21

Александр Марущак Александр Марущак

На Днепровской набережной образовалась пробка из выезжающих с паркинга

В полиции Киева подтвердили, что на почту торгово-развлекательного центра River Mall вечером в субботу, 12 декабря, поступило сообщение о минировании и из здания были срочно эвакуированы посетители и персонал и сейчас проводится проверка помещений.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Дарницкого района.

"Из торговых помещений проведена эвакуация посетителей и персонала. На место прибыли все экстренные службы. Правоохранители проводят проверку помещений торгового центра. Она проводится в данный момент", - рассказали в полиции.

В свою очередь очевидцы рассказали, как проводилась эвакуация из торгового центра.

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По громкой связи внутри помещений людей попросили срочно покинуть территорию River Mall. Некоторые посетители были в примерочных кабинках – всем пришлось немедленно покинуть здание. Возле ТРЦ было много полиции.

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Также образовалась пробка на Днепровской набережной из-за автомобилей, которые выезжали c паркинга.

Напомним, около 18:00 в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

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Киев эвакуация полиция минирование ТРЦ River Mall
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