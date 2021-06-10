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В Киеве на тротуар обвалилась ограда балкона (фото)

10 июня 2021 19:53

Александр Марущак , Виктория Барановская

Обвал произошел на улице Вербицкого – на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели

Фото: Киев Сейчас

Фото: Киев Сейчас

В четверг, 10 июня, в Киеве произошло ЧП – обрушилось ограждения балкона.

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Об этом сообщает "Киев Сейчас".

Балкон обрушился на доме №13 по улице Вербицкого.

"На месте работают спасатели, они разбирают конструкцию. Территория возле дома ограждена. Из-за обвала никто из людей не пострадал", - сообщили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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Ранее мы сообщали, что в столичной многоэтажке обвалились балконы. Конструкция рухнула с седьмого этажа и задела этажи ниже. Местные жители говорят, что еще во время землетрясения в Киеве еще в восьмидесятые годы конструкции повредились.

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Напомним, что в Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице. Ребенок остался дома со старшим братом. Он вышел на балкон, открыл окно, не удержался и упал.

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