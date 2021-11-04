"Мне по барабану, что ты журналист". В Лавре напали на корреспондента "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар. На месте ЧП журналистам не дают работать и выбивают камеру из рук.
Подобный случай произошел и с корреспондентом "Сегодня" Игорем Серовым.
Детали инцидента
На место пожара мгновенно прибыл корреспондент "Сегодня" Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.
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"Не рвите мне куртку, не хватай меня. У меня удостоверение журналиста, я имею право снимать", – сказал корреспондент "Сегодня".
На что мужчины ответили журналисту: "Тебя же попросили. Ты один, а нас трое".
В результате наш журналист вызвал полицию на место происшествия.
Что известно о пожаре?
В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.
На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.