"Мне по барабану, что ты журналист". В Лавре напали на корреспондента "Сегодня"

Они начали хватать нашего сотрудника за одежду и едва не разорвали ему куртку

В лавре напали на журналиста "Сегодня". Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар. На месте ЧП журналистам не дают работать и выбивают камеру из рук.

Подобный случай произошел и с корреспондентом "Сегодня" Игорем Серовым.

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Детали инцидента

На место пожара мгновенно прибыл корреспондент "Сегодня" Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.

"Не рвите мне куртку, не хватай меня. У меня удостоверение журналиста, я имею право снимать", – сказал корреспондент "Сегодня".

На что мужчины ответили журналисту: "Тебя же попросили. Ты один, а нас трое".

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В результате наш журналист вызвал полицию на место происшествия.

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Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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