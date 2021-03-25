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Многоэтажка в Лесном массиве чуть не взлетела в воздух из-за халатности строителей

25 марта, 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Строителем и владельцем квартиры будет заниматься полиция

Вчера, 24 марта, горе-строители во время ремонтных работ самовольно отрезали газовую трубу в одной из квартир многоэтажки в Лесном массиве.

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Об этом сообщает "Киевгаз" в Telegram.

ЧП произошло в доме на улице Волкова, 12а. О нем в аварийную газовую службу сообщила соседка этажом ниже, у которой дрожала газовая труба.

Прибыв на место, специалисты "Киевгаза" сразу проверили квартиру соседей сверху, где проходил ремонт. Оказалось, что строитель обрезал газовую трубу, которую даже не перекрыли.

Газовщики срочно перекрыли газовый стояк, чтобы не допустить аварии.

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По словам специалистов, из-за халатности и грубого нарушения правил безопасности могли пострадать жители 144 квартир многоэтажки, ведь в любой момент мог произойти взрыв, пожар или другая непредсказуемая аварийная ситуация.

Далее строителем и владельцем квартиры будет заниматься полиция.

Ранее мы писали, что аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры.

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газ Киев киевгаз труба

Источник: Сегодня

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