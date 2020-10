"Мое тело – мой выбор". Перед посольством Польши в Киеве разделась женщина (фото)

В Киеве прошла одиночная акция под польским посольством – активистка разделась под зданием дипмиссии в знак протеста против решения Конституционного суда Польши запретить аборты в стране.

Перформанс организовала участница Femen, о чем сообщили в пресс-службе одиозного движения.

На тело женщины были нанесены надписи "My body is my choice" ("Мое тело – мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию").

Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

Активисты утверждают, что таким образом хотели выразить "солидарность с польскими женщинами в их праве распоряжаться собственным телом" и призвали полячек "силой женского урагана смести варварский режим ксензов и националистов".

На данный момент активистка задержана и находится на допросе в полицейском участке.

Напомним, что накануне в Киеве прошла другая акция, в ходе которой демонстрантка Femen задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, когда те шли к избирательному участку в день местных выборов.

Кроме того, накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже активистки Femen устроили акцию протеста перед Елисейским дворцом.

