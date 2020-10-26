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"Мое тело – мой выбор". Перед посольством Польши в Киеве разделась женщина (фото)

26 октября, 13:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Активистка Femen сняла с себя одежду против запрета абортов в Польше

В Киеве прошла одиночная акция под польским посольством – активистка разделась под зданием дипмиссии в знак протеста против решения Конституционного суда Польши запретить аборты в стране.

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Перформанс организовала участница Femen, о чем сообщили в пресс-службе одиозного движения.

На тело женщины были нанесены надписи "My body is my choice" ("Мое тело – мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию").

Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

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Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

Фото: пресс-служба Femen

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Активисты утверждают, что таким образом хотели выразить "солидарность с польскими женщинами в их праве распоряжаться собственным телом" и призвали полячек "силой женского урагана смести варварский режим ксензов и националистов".

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На данный момент активистка задержана и находится на допросе в полицейском участке.

Напомним, что накануне в Киеве прошла другая акция, в ходе которой демонстрантка Femen задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, когда те шли к избирательному участку в день местных выборов.

Кроме того, накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже активистки Femen устроили акцию протеста перед Елисейским дворцом.

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Киев Польша посольство аборты femen
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