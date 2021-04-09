Могли пострадать люди: в центре Киева рухнула часть фасада (фото)

В Киеве со здания на перекрестке улиц Льва Толстого и Владимирской обвалилась часть фасада.

Реклама

Фото опубликовал Киев без цензуры в Instagram.

Видно, что куски бетона лежат на тротуаре.

"Обвалилась часть фасада, никто не пострадал, даже авто... на этот раз", – говорится в сообщении.

Реклама

В департаменте муниципальной безопасности КГГА нам сообщили, что проверят информацию о обрушении кусков бетона со здания на пересечении улиц Владимирской и Льва Толстого.

"Мы проверим эту информации. А балансодержателю здания будет поручено проверить фасад и весь дом на безопасность", – сообщили нам в департаменте.

Ранее мы писали, что в центре Киева испортили фасад исторического здания – на жителей дома заявили в полицию.

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама