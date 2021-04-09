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Могли пострадать люди: в центре Киева рухнула часть фасада (фото)

9 апреля, 19:22

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В КГГА проверяют информацию

В Киеве со здания на перекрестке улиц Льва Толстого и Владимирской обвалилась часть фасада.

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Фото опубликовал Киев без цензуры в Instagram.

Видно, что куски бетона лежат на тротуаре.

"Обвалилась часть фасада, никто не пострадал, даже авто... на этот раз", – говорится в сообщении.

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В департаменте муниципальной безопасности КГГА нам сообщили, что проверят информацию о обрушении кусков бетона со здания на пересечении улиц Владимирской и Льва Толстого.

"Мы проверим эту информации. А балансодержателю здания будет поручено проверить фасад и весь дом на безопасность", – сообщили нам в департаменте.

Ранее мы писали, что в центре Киева испортили фасад исторического здания – на жителей дома заявили в полицию.

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Киев КГГА здание фасад

Источник: Сегодня

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