Могло быть заказное убийство. СБУ нашла тело убитого водителя BlaBlaCar Познякова

Служба безопасности Украины обнаружила тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который исчез еще в 2016 году. Правоохранители заявили, что это могло быть заказное убийство.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в СБУ.
Погибшего нашли на трассе "Житомир – Киев".
"Его нашли еще когда было тепло, но тело было неопознанным. Сейчас закончилась экспертиза и стало понятно, что это труп этого человека", – сообщили нам в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что найти место захоронения тела Тараса Познякова было сложно, потому что за пять лет рельеф там сильно изменился – была стройка, стихийная свалка, наслоение почвы. Для поисков использовали тяжелую технику и георадар.
"В настоящее время сотрудниками СБУ найден труп Тараса Познякова, получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершение убийства", – добавили в СБУ.
Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.
Что известно о смерти Познякова?
- 4 апреля 2016 года секретарь райсуда Львова Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем автомобиле Audi A6. С помощью сервиса BlaBlaCar он подобрал двух незнакомых ему мужчин, которые представились бойцами Правого сектора.
- По дороге в Киев Тарас пропал вместе со своей машиной. Позже авто нашли в Киево-Святошинском районе.
- Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых, один из них был гражданином РФ. В августе 2016 года полиция задержала Дмитрия Голуба, который был бывшим бойцом Правого сектора.
- Голуба приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.
- 7 декабря этого года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы по делу и оставил в силе наказание.
- Другой соучастник преступления, гражданин России, в марте 2019 года умер от взрыва в киевской квартире.
- Мотив убийства до сих пор неизвестен.