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Могло быть заказное убийство. СБУ нашла тело убитого водителя BlaBlaCar Познякова

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 12:11
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Спустя пять лет после исчезновения правоохранители нашли тело убитого Тараса Познякова – что известно
Тело Тараса Познякова нашли спустя пять лет после исчезновения
Тело Тараса Познякова нашли спустя пять лет после исчезновения / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины обнаружила тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который исчез еще в 2016 году. Правоохранители заявили, что это могло быть заказное убийство.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в СБУ.

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Погибшего нашли на трассе "Житомир – Киев".

Фото СБУ

"Его нашли еще когда было тепло, но тело было неопознанным. Сейчас закончилась экспертиза и стало понятно, что это труп этого человека", – сообщили нам в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что найти место захоронения тела Тараса Познякова было сложно, потому что за пять лет рельеф там сильно изменился – была стройка, стихийная свалка, наслоение почвы. Для поисков использовали тяжелую технику и георадар.

Фото СБУ

"В настоящее время сотрудниками СБУ найден труп Тараса Познякова, получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершение убийства", – добавили в СБУ.

Фото СБУ

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

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Что известно о смерти Познякова?

  • 4 апреля 2016 года секретарь райсуда Львова Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем автомобиле Audi A6. С помощью сервиса BlaBlaCar он подобрал двух незнакомых ему мужчин, которые представились бойцами Правого сектора.
  • По дороге в Киев Тарас пропал вместе со своей машиной. Позже авто нашли в Киево-Святошинском районе.
  • Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых, один из них был гражданином РФ. В августе 2016 года полиция задержала Дмитрия Голуба, который был бывшим бойцом Правого сектора.
  • Голуба приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.
  • 7 декабря этого года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы по делу и оставил в силе наказание.
  • Другой соучастник преступления, гражданин России, в марте 2019 года умер от взрыва в киевской квартире.
  • Мотив убийства до сих пор неизвестен.

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