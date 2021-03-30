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Монтаж или правда. В метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме (видео)

30 марта, 15:34

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Поезд метро не может двигаться с открытыми дверями – это грубое нарушение

В соцсетях появилось экстремальное видео из вагона столичной подземки. В движущемся поезде открытые двери, а в проеме стоит молодой человек. Он держится одной рукой за поручень, а вторую руку держит в месте, где соединяются створки дверей. Поезд проезжает станцию и заезжает в тоннель. В вагоне находятся другие пассажиры.

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Судя по надписям на стенах станции, состав движется по зеленой ветке метро. Отметим, что поезд метро не может двигаться с открытыми дверями – это нарушение.

Был ли зафиксирован случай поездки с открытыми дверями в вагоне, сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском метрополитене.

"Информация о таком случае нам не поступала. Сейчас специалисты проверяют, было ли такое за последнюю неделю, но скорей всего – это видеомонтаж", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что физически открыть двери при движении поезда невозможно. Для этого нужно было приложить максимальные усилия, а машинист остановил бы поезд.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

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Киев видео метро метрополитен

Источник: Сегодня

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