Мощный пожар в Киеве: огонь перекинулся с "Ауди" на "Ягуар" (видео)

В Киеве в Шевченковском районе произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Так, ЧП произошло на улице Ильенко, 18-Б.

"Во дворе 22-этажного жилого дома, в припаркованном автомобиле марки Audi A6 возник пожар с распространением на рядом расположенные автомобили марки Jaguar X-Type и автомобиль марки Subaru Forester", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в столице на улице Чигиринской в Подольском районе произошел пожар. Хозяин сам подпалил свой дом.

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Напомним, пятеро детей и двое взрослых сгорели в пожаре в России. Спастись удалось только отцу – его госпитализировали с ожогами.

Смотрите видео – как в Праге горела церковь:

Пожар в украинской церкви в Праге

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