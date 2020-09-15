Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали о расследовании

Сейчас копы решают, по каким именно статьям будут расследовать дело

Правоохранители уже начали уголовное производство по факту прорыва на газопроводе в поселке Чабаны недалеко от Киева. Об этом журналистам сайта "Сегодня" рассказали в полиции Киевской области.

"Предварительно, вмешательства извне не обнаружено. Сейчас решается вопрос о том, по каким статьям будет расследоваться уголовное производство", – отметили правоохранители.

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Кроме того, копы не исключают, что могут открыть два уголовных производства.

Позже в пресс-службе МВД уточнили, что уголовное производство открыли по статье 292 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, взрыв на газопроводе произошел около полуночи 15 августа. Местные жители в соцсетях сообщали о том, что слышали хлопок, а затем мощный взрыв. Причем взрыв слышали и в близлежащем селе Круглик. Подачу газа к газопроводу перекрыли в 01:15. На месте работали 57 человек и 18 единиц техники.

Вскоре стало известно, что взрыв произошел в земле, он был такой силы, что на этом месте образовалась огромная яма. Местная жительница рассказала, что запах газа то сначала утихнет, то потом опять усилится.

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Также мы сообщали, что на этот инцидент отреагировал замглавы МВД Антон Геращенко. Он написал, что чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси, а также подчеркнул, что эта ошибка могла стоить многих человеческих жизней.

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