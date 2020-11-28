Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве (фото)

На улице Гончара в Киеве задние колеса мусоровоза ушли под асфальт. Для того чтобы достать машину, нужна спецтехника.
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
После загрузки мусора машина проехала несколько метров и провалилась.
Под задними колесами грузовика образовалась яма, и мусоровоз теперь не может самостоятельно из нее выехать. Для того, чтобы поднять авто, нужна спецтехника. Никто из людей не пострадал.
Из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.
Ранее мы писали, что в Харькове на территории рынка на проспекте Тракторостроителей провалился асфальт.
В летом в центре Киева провалился асфальт у здания Верховной Рады из-за коммунальной аварии.
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