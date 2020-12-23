На Антоновича водитель сбил светофор и дорожный знак (видео)

В Киеве 23 декабря произошло ДТП в Голосеевском районе.
Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.
На улице Антоновича автомобиль снес светофор.
"Несмотря на тяжёлые увечья светофора мужественно продолжает работу", – пишут в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто.
Кроме того, недавно житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП.
Ранее мы писали, что на Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.Смотрите видео:
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