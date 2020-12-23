На Антоновича водитель сбил светофор и дорожный знак (видео)

Информации о пострадавших нет

В Киеве 23 декабря произошло ДТП в Голосеевском районе.

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Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

На улице Антоновича автомобиль снес светофор.

"Несмотря на тяжёлые увечья светофора мужественно продолжает работу", – пишут в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

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Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто.

Кроме того, недавно житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП.

Ранее мы писали, что на Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.Смотрите видео:

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