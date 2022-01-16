На автостоянке в Киеве произошел пожар со взрывом, есть пострадавший (фото)

В Киеве произошел пожар на автостоянке. В результате охранник получил ожоги. Кроме того, сгорел автомобиль, оставленный на стоянке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Инцидент произошел 16 января в 10:33 по улице Григоровича-Барского, 5 в Святошинском районе столицы.
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На место приехали спасатели. Они увидели, что пожар возник в помещении охраны автостоянки и распространился на рядом припаркованный автомобиль. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 11:03 пожар локализовали, а в 11:11 полностью потушили.
Взорвался баллон
Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли на безопасное расстояние газовый баллон. Позже стало известно, что до прибытия пожарных подразделений еще один газовый баллон взорвался.
Пострадал охранник
В результате получил ожоги II-III степени обеих рук, головы и ноги охранник стоянки. Его передали медикам, а затем госпитализировали в ожоговый центр.
На месте были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Место пожара. Фото: ГСЧС
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