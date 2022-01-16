Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

На автостоянке в Киеве произошел пожар со взрывом, есть пострадавший (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 13:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Огонь распространился из помещения охранника на рядом припаркованный автомобиль
На автостоянке взорвался баллон.
На автостоянке взорвался баллон. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел пожар на автостоянке. В результате охранник получил ожоги. Кроме того, сгорел автомобиль, оставленный на стоянке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Подробности

Инцидент произошел 16 января в 10:33 по улице Григоровича-Барского, 5 в Святошинском районе столицы.

На место приехали спасатели. Они увидели, что пожар возник в помещении охраны автостоянки и распространился на рядом припаркованный автомобиль. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 11:03 пожар локализовали, а в 11:11 полностью потушили.

Реклама

Взорвался баллон

Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли на безопасное расстояние газовый баллон. Позже стало известно, что до прибытия пожарных подразделений еще один газовый баллон взорвался.

Пострадал охранник

В результате получил ожоги II-III степени обеих рук, головы и ноги охранник стоянки. Его передали медикам, а затем госпитализировали в ожоговый центр.

На месте были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Реклама

Место пожара. Фото: ГСЧС

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Начало конца? В Украине ввели языковые нормы для печатных СМИ – что будет с прессой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Коронавирус за неделю

6 512

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять