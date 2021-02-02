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На Голосеево 13-летняя девочка погибла, упав с балкона высотки

2 февраля, 18:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ребенок жил в доме, возле которого он и погибл

В Голосеевском районе Киева полицейские устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки с балкона многоэтажки. Несовершеннолетняя погибла на месте.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает в Facebook.

Трагедия произошла в 16:00 на улице Михаила Максимовича, расположенной возле станции метро "Васильковская". На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.

/ Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Она – жительница дома, где случилось происшествие.

Напомним, 6 января в спальном микрорайоне Киева, на Воскресенке неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка, после чего продолжила бросаться в людей кусками шифера.

А в селе Чайка под Киевом с балкона 15 этажа упал 10-летний мальчик. Ребенок погиб.

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Источник: Сегодня

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