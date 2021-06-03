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На Киевщине в пожаре сгорели две тысячи кур (видео)

3 июня, 20:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В одном из сел области загорелась хозяйственная постройка

В Киевской области сгорело 2 тысячи кур. Фото: скрин

В Киевской области сгорело 2 тысячи кур. Фото: скрин

На пожаре в Киевской области погибло две тысячи кур. Причину пожара в хозпостройке пока не установили.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Загорелась хозяйственная постройка в селе Краснянка по улице Яблоневая.

"В результате пожара огнем уничтожено две тысячи кур-бройлеров, одна тонна комбикорма, полтонны кукурузы и две морозильные камеры", – говорится в сообщении.



На место пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

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Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Харькове, в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.

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