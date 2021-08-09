На Контрактовой площади в Киеве пьяный мужчина напал с ножом на подростка (фото)

Злоумышленник спровоцировал конфликт с 17-летним парнем, в ходе беседы он достал оружие

Злоумышленник пытался сбежать с места преступления, но его догнали / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, на Контрактовой площади, где раньше произошла массовая драка,пьяный мужчина спровоцировал конфликт с 17-летним подростком и ударил его ножом в живот.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Что случилось?

"К столичной полиции от оперативного дежурного муниципальной охраны поступило сообщение о том, что на Контрактовой площади несовершеннолетний в результате конфликта с неизвестным получил ножевое ранение. На место происшествия немедленно прибыли врачи, следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции", – сообщили правоохранители.

Оказалось, что 17-летний парень вместе со своими друзьями находился на улице, к компании начал цепляться выпивший мужчина. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана нож и ударил им юношу в живот. Позже он пытался скрыться с места, однако его задержали сотрудники муниципальной охраны.

Что дальше?

Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение, а 47-летнего местного жителя правоохранители задержали. У него в кармане нашли нож, который направили для проведения экспертизы.

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Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы / Фото: коллаж "Сегодня"

Согласно данным "Нацполиции", Подольский район Киева считается самым спокойным в столице. В нем зафиксировали меньше всего преступлений за 2020 год. Там зафиксировали 2106 преступлений. 5 убийств и 4 случая разбойных нападений. Один случай изнасилования, другое – кражи и мошенничество. В то время как в Шевченковском, он на первом месте, 4634 преступления.

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