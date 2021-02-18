На Крещатике дорожный знак упал на авто (фото)

Произошло это просто напротив Центрального универмага

Сегодня на Крещатике произошло ЧП – дорожный знак упал на авто.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Произошло это просто напротив Центрального универмага.

"Крещатик, напротив ЦУМа упал дорожный знак, повредил два автомобиля", – пишут в группе.

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Ранее мы писали, что в Киеве появился новый дорожный знак. О потенциально аварийных участках теперь предупреждает новый дорожный знак – в частности, речь идет о смене покрытия автодороги.

Напомним, в столице на улице Антоновича водитель сбил светофор и дорожный знак.

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