На Крещатике дорожный знак упал на авто (фото)

Сегодня на Крещатике произошло ЧП – дорожный знак упал на авто.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Произошло это просто напротив Центрального универмага.
"Крещатик, напротив ЦУМа упал дорожный знак, повредил два автомобиля", – пишут в группе.
Ранее мы писали, что в Киеве появился новый дорожный знак. О потенциально аварийных участках теперь предупреждает новый дорожный знак – в частности, речь идет о смене покрытия автодороги.
Напомним, в столице на улице Антоновича водитель сбил светофор и дорожный знак.
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