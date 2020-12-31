На Крещатике загорелся газовый баллон (видео)

Скорее всего это баллон протестующих предпринимателей

В центре Киева сегодня произошло ЧП. Около КГГА загорелся газовый баллон.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, у митингующих предпринимателей загорелся баллон.

"Салют едва не начался заблаговременно", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) продолжали протесты.

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Ранее мы писали, что в Киеве на акции протеста избили полицейского.

Смотрите видео – на Софийской площади был пожар 19 декабря:

Как тушили главную елку страны

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