На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)

В Киеве во время протеста предпринимателей на Крещатике начали взрывать шумовые гранаты.
Видео опубликовал PavlovskyNews в Telegram.
Это произошло, когда полиция пыталась прорваться к палаткам возле автомобиля под Стеллой.
Противостояние длилось недолго. Силовики снова отступили. Как сообщают в соцсетях, уже много травмированных среди предпринимателей. На Майдан вызывают медиков.
Сообщают, что одному из митингущих стало плохо – у него что-то с сердцем. Его передали медикам.
Ранее мы писали, что одному из протестующих стало плохо – его забрала машина патрульных.
Напомним, протестующие хотели устанавливать палаточный городок на Майдане Независимости, но полиция помешала.
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