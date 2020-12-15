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На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)

15 декабря, 13:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Среди митингующих много пострадавших

В Киеве во время протеста предпринимателей на Крещатике начали взрывать шумовые гранаты.

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Видео опубликовал PavlovskyNews в Telegram.

Это произошло, когда полиция пыталась прорваться к палаткам возле автомобиля под Стеллой.



Противостояние длилось недолго. Силовики снова отступили. Как сообщают в соцсетях, уже много травмированных среди предпринимателей. На Майдан вызывают медиков.

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Сообщают, что одному из митингущих стало плохо – у него что-то с сердцем. Его передали медикам.

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Ранее мы писали, что одному из протестующих стало плохо – его забрала машина патрульных.

Напомним, протестующие хотели устанавливать палаточный городок на Майдане Независимости, но полиция помешала.

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Киев протесты митинг предприниматели протесты под Радой

Источник: Сегодня

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