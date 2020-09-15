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Образовалась огромная яма: появились подробности взрыва на газопроводе под Киевом

15 сентября, 08:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители оцепили место инцидента

В поселке Чабаны Киево-Святошинского района уже перекрыли подачу газа к газопроводу, где ночью 15 сентября случился прорыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", – написали спасатели.

К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники.

По состоянию на 7:00 15 сентября на месте работали шесть человек и четыре единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

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По данным РavlovskyNews, взрыв произошел в земле, он был такой силы, что на этом месте образовалась огромная яма. Местная жительница рассказала, что запах газа то сначала утихнет, то потом опять усилится.

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Правоохранители оцепили место взрыва.

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Напомним, в Киеве утром 21 июня на жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Пострадавшие в результате взрыва в жилом доме на Позняках киевляне уже начали получать от города деньги на ремонт и обустройство нового жилья.

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взрыв газопровод киевская область чабаны
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