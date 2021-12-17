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На почти 2 млн! Для украинских военнослужащих закупили испорченное мясо

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 12:02
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Поставщик, зная, что продукт испорчен, передал пограничному отряду товар
Мясные продукты были испорчены и не соответствовали ГСТУ
Мясные продукты были испорчены и не соответствовали ГСТУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная пограничная служба Украины закупила испорченное мясо для военнослужащих. Прокуратура Киева сообщила о подозрении еще одному предпринимателю-поставщику.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Так, в 2021 году между предприятием и структурными подразделениями Государственной пограничной службы Украины был заключен договор на закупку свинины.

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не отвечают ГОСТу и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал пограничному отряду ГНС Украины этот товар. В дальнейшем, на исполнение договора поставки, с продавцом произведен расчет", – говорится в сообщении.

Товар не отвечал ГОСТу
Товар не отвечал ГОСТу / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Ущерб государству

По выводам экспертов, мясо не отвечает требованиям ДСТУ. В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 1,8 млн грн.

Окружная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета по ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следствие продолжается.

"Как сообщалось ранее, в рамках этого же производства сообщено о подозрении предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 000 кг мясных консервов, не отвечающих требованиям ДСТУ, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16 550 кг некачественной замороженной говяжьей печени", – говорится в сообщении.

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