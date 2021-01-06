Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На Подоле "непростой человек" навеселе заехал на авто под елку: видео

6 января, 12:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лихач гонял по пешеходной зоне, но был задержан неравнодушными гражданами

На Контрактовой площади в Киеве пьяный водитель решил подъехать как можно ближе к новогодней елке, поэтому гонял по пешеходной зоне. Его дерзость попала на камеры видеонаблюдения.

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Очевидцы вызвали полицию, а сами тем временем перекрыли нарушителю выезд, чтобы не сбежал. Проверку на алкоголь проходить водитель отказался. Зато обругал стражей порядка. На водителя составили админпротокол, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Задержанный убеждал в том, что он "непростой человек", оказывался предъявить копам водительское удостоверение, ругался и даже угрожал насилием.

В тренде
Стихийная торговля вернулась: Киев снова стал базаром (фото)
Видео: Сегодня

Напомним, на новогодние праздники в Киеве 1356 водителей поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Во время гуляний об авариях сообщили более две тысячи раз.

Реклама

А в Фастове под Киевом мужчина три дня праздновал Новый год, после чего навеселе сел за руль – авто вылетело с дороги и протаранил жилой дом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

подол лихач контрактовая площадь пьяный водитель

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсации
Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсацииПроисшествия
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
"Новая скульптура": в Киеве автомобиль въехал в столб и повис (видео)Происшествия
Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)
Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищут
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищутПроисшествия
В Киеве мужчину вытолкнули из окна многоэтажки (фото)
В Киеве мужчину вытолкнули из окна многоэтажки (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять