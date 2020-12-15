На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)

В Киеве на обновленном Шулявском мосту упали сразу три столба освещения.
Об этом сообщают очевидцы в Telegram.
В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" сообщили "Сегодня", что опоры не числятся у них на балансе. К тому же путепровод еще не достроен до конца.
В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" говорят, что Шулявский путепровод – незаконченное строительство.
"На месте уже работает и аварийная бригада, чтобы поднять опоры и восстановить движение транспорта. В причинах падения опор будем разбираться", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии.
На месте образовалась большая пробка.
По словам очевидцев, на месте произошла авария – так как водители не успели вовремя сориентироваться, когда заметили, что столбы падают.
На месте работает аварийная служба, а также спасатели.
Как сообщает Киевпастранс, задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30 и 42 на Шулявском путепроводе по техническим причинам.
Ранее мы писали, что съезд с Шулявского моста был закрыт, там выполняли работы на сети газопровода.
Напомним, в июле водители проехались по свежеуложенному асфальту на съездах Шулявского путепровода, игнорируя ограждения. Съезды ранее, как сообщали новости "Сегодня", были перекрыты для асфальтирования.
Смотрите видео – первый день работы Шулявского моста после ремонта:
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