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На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)

15 декабря, 15:21

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Путепровод еще не достроен до конца

В Киеве на обновленном Шулявском мосту упали сразу три столба освещения.

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Об этом сообщают очевидцы в Telegram.

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" сообщили "Сегодня", что опоры не числятся у них на балансе. К тому же путепровод еще не достроен до конца.

В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" говорят, что Шулявский путепровод – незаконченное строительство.

"На месте уже работает и аварийная бригада, чтобы поднять опоры и восстановить движение транспорта. В причинах падения опор будем разбираться", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии.

На месте образовалась большая пробка.

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По словам очевидцев, на месте произошла авария – так как водители не успели вовремя сориентироваться, когда заметили, что столбы падают.

На месте работает аварийная служба, а также спасатели.

Фото: Семен Широчин / Facebook

Как сообщает Киевпастранс, задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30 и 42 на Шулявском путепроводе по техническим причинам.

Ранее мы писали, что съезд с Шулявского моста был закрыт, там выполняли работы на сети газопровода.

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Напомним, в июле водители проехались по свежеуложенному асфальту на съездах Шулявского путепровода, игнорируя ограждения. Съезды ранее, как сообщали новости "Сегодня", были перекрыты для асфальтирования.

Смотрите видео – первый день работы Шулявского моста после ремонта:

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Киев мост пробка столб шулявский мост

Источник: Сегодня

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