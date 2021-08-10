На Софийской площади в Киеве устроили гонки: что происходит (видео)

Авто гоняли по уже разбитой плитке площади, которая не ремонтировалась много лет. На дороге остались черные следы от шин

Стритрейсеры «разрисовали» плитку перед памятником Богдану Хмельницкому. Коллаж "Сегодня"

На Софийской площади утром 10 августа устроили гонки два спортивных автомобилях. Рев моторов слышали и видели пешеходы, которые утром шли на работу.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Многих жителей столицы удивило, что гонки устроили на уже разбитой плитке Софийской площади, которая не ремонтировалась много лет.

"Видимо, плитку на площади уже решили окончательно добить заездом этих двух автомобилей", – говорит очевидица Оксана Охрименко.

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Сотрудники Национального заповедника "София Киевская" в шоке от происходящего. Заместитель гендиректора по реставрационным работам заповедника Вадим Кириленко рассказал "Сегодня", что ничего не знал о гонках.

"Утром пришли на работу – площадь частично ограждена правоохранителями. Людей на нее не пускают. На месте работает съемочная группа. Половина Софийской площади черная от следов колес, дым стоит. Мы просто в шоке. Вибрация и акустика конечно же влияют на древние сооружения Софии. Но тут еще и вопрос в эстетике. Автомобили летают вокруг памятника Богдану Хмельницкому, на главной площади страны", – отметил он.

В полиции Киева нам сообщили, что на Софийской площади снимают клип. Решение получили от столичных властей.

"На площади снимают клип, который посвящен Дню независимости", – сообщили в полиции Киева.

Что еще готовят ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

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Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся к грандиозному военному параду к 30-й годовщине Независимости Украины. Солдаты и офицеры чеканят шаг с утра до позднего вечера на раскаленном плацу.

Кроме того, к празднику готовятся не только военные, но и коммунальщики с дорожниками. Центральную улицу страны – Крещатик – приводят в порядок, убирают, дорогу латают.