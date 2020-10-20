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На столичном Подоле обчистили банкомат

20 октября, 13:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Банкомат был вскрыт без взрыва

В Киеве из банкомата украли кассеты с деньгами на общую сумму 280 тысяч гривен. Банкомат находился в помещении детской поликлиники на проспекте Свободы, 22 в Подольском районе города.

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В столичной полиции сайту "Сегодня" подтвердили информацию о самом факте похищения денег, но точную сумму украденного не называют.

"Факт исчезновения двух кассет из банкомата обнаружили вчера. А вот точное время, когда была совершена кража, еще устанавливают эксперты. Открыто уголовное производство. Сейчас на месте работают сотрудники полиции – изымают видео из камер видеонаблюдения, ищут злоумышленников. У нас нет информации о том, сколько было денег в двух похищенных кассетах", – рассказали нам в полиции Подольского района.

Правоохранители отмечают, что банкомат был вскрыт без взрыва, как это происходило ранее в столице. Полицейские устанавливают, как именно злоумышленникам удалось незаметно вытащить кассеты из банкомата.

Ранее мы писали, что в Сумской области задержали грабителей, которые гастролировали по Украине и взрывала банкоматы. Девушке – 17 лет, ее сообщнику – 31.

Напомним, под Днепром подорвали банкомат и похитили почти миллион гривенучастников преступной группировки поймали.

Видео: t.me/dkr_npu
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Киев воровство банкоматы Полиция Киева

Источник: Сегодня

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