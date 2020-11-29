На столичной Оболони произошел взрыв возле помещения политической партии

29 ноября ночью, в Оболонском районе Киева произошел взрыв у здания одной из политических партий на ул. Зои Гайдай.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители установили, что взорвалась, вероятно, граната. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

По словам начальника Оболонского управления полиции Евгения Худякова, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия.

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз", – сказал он.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Реклама

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в прошлом месяце на этой улицы, 25 октября также произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный тогда бросил гранату в офисное помещение – повреждены были забор и фасад здания.

Ранее мы писали, что четыре семьи проснулись от взрыва – так мужчина воюет за квартиру, которая не досталась ему по наследству.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама