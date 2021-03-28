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На столичной Троещине пожар: столб черного дыма виден издалека

28 марта, 10:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Спасатели следуют на место пожара

Утром воскресенья, 28 марта, на столичной Троещине произошел пожар. Столб черного дыма виден издалека. Что именно загорелось, выясняется.

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Видео дымовой завесы опубликовал dtp.kiev.ua. Сообщают, что спасатели ГСЧС следуют к месту возгорания. Обстоятельства события пока неизвестны

В то же время местные жители рассказали сайту "Сегодня", что возгорание, возможно, было более ранним утром, поскольку на данный момент в этом месте столба дыма уже не видно.

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Киев возгорание Троещина пожар
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