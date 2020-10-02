На территории ВАКС произошел взрыв: проводится проверка (фото)

В четверг, в ночь на 1 октября, в Киеве произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщает пресс-служба Висшего антикоррупционного суда.
Взрыв произошел с помощью неизвестного взрывного устройства по адресу ул. Победы, 41 и повредил фасад здания. ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии срочных мер.
ВАКС расценивает это событие как вмешательство в деятельность их работы:
"Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту и начала осуществления расследования.
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв на предприятии.
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