Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На территории ВАКС произошел взрыв: проводится проверка (фото)

2 октября, 15:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Взрыв повредил фасад здания

В четверг, в ночь на 1 октября, в Киеве произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Висшего антикоррупционного суда.

Взрыв произошел с помощью неизвестного взрывного устройства по адресу ул. Победы, 41 и повредил фасад здания. ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии срочных мер.

ВАКС расценивает это событие как вмешательство в деятельность их работы:

Реклама

"Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", – говорится в сообщении.

В тренде
В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту и начала осуществления расследования.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв на предприятии.

Смотрите также видео – взрыв газопровода в Чабанах:

Гул от взрыва газопровода в Чабанах

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв ВАКС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)
Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)Происшествия
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять