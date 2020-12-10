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На Троещине из-за прорыва трубы образовалось озеро (видео)

10 декабря, 14:03

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В "Киевтеплоэнерго" нет информации об утечке

В Киеве сегодня, 10 декабря, на улице Каштановой, 12, прорвало трубу.

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Видео опубликовали очевидцы в Сети.

"Из-под земли начал бить целебный источник", – пишут в соцсетях.

Как сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", у них нет информации об утечке теплоносителя по этому адресу.

Судя по всему, на Каштановой прорвало трубу водоснабжения.

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Ранее мы писали, что в Киеве фура провалилась под асфальт на проспекте Победы из-за прорыва трубы.

Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Смотрите сюжет – в Харькове прорвало трубу:

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Киев Троещина прорыв труба прорыв трубы

Источник: Сегодня

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