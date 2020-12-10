На Троещине из-за прорыва трубы образовалось озеро (видео)

В Киеве сегодня, 10 декабря, на улице Каштановой, 12, прорвало трубу.
Видео опубликовали очевидцы в Сети.
"Из-под земли начал бить целебный источник", – пишут в соцсетях.
Как сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", у них нет информации об утечке теплоносителя по этому адресу.
Судя по всему, на Каштановой прорвало трубу водоснабжения.
Ранее мы писали, что в Киеве фура провалилась под асфальт на проспекте Победы из-за прорыва трубы.
Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
Смотрите сюжет – в Харькове прорвало трубу:
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