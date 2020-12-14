На Виноградаре образовался рукотворный каньон (фото)

Жители Виноградаря жалуются на рукотворный каньон, который образовался возле жилых домов на проспекте Свободы, 30б.

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Там разрыли огромный котлован, который наполнен водой. "И так происходит каждый год", – пишут киевляне.

На коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" пояснили причину, по которой образовался "каньон".

"По данному адресу – проспект Свободы, 30б, действительно проводились ремонтные работы. Было выявлено повреждение на теплосети. Мы разрыли место и ликвидировали повреждение. Но рядом произошел прорыв трубы холодного водоснабжения "Киевводоканала". Водой из их трубы залило наш лоток с коммуникациями. Уже сегодня из лотка откачают всю воду, и наши сотрудники приступают к полному завершению ликвидация этого повреждения", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевтеплоэнерго".

Благо жители соседних домов остаются с теплом, поэтому только наблюдают за рукотворным каньоном и делают фото на память.

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Ранее мы писали, что на Троещине образовалось озеро – прорвало трубу.

Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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