На Владимирской горке с обзорной площадки хотели украсть бинокль (фото)

В киевском парке на Владимирской горке 25 ноября неизвестные хотели украсть бинокль с обзорной площадки.

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Об этом сообщает Муниципальная полиция в Facebook.

Это произошло около пяти утра, наряд помешал краже бинокля. Однако, задержать злоумышленников не удалось.

"Увидев муниципалов, они убежали. Бинокль остался на месте, снят с крепления", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве пытались украсть тросы с Подольского моста.

Стоит отметить, что это далеко не первый скандал вокруг Подольского моста, строительство которого тянется уже больше 15 лет. Ранее в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен.

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