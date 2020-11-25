На Владимирской горке с обзорной площадки хотели украсть бинокль (фото)

В киевском парке на Владимирской горке 25 ноября неизвестные хотели украсть бинокль с обзорной площадки.
Об этом сообщает Муниципальная полиция в Facebook.
Это произошло около пяти утра, наряд помешал краже бинокля. Однако, задержать злоумышленников не удалось.
"Увидев муниципалов, они убежали. Бинокль остался на месте, снят с крепления", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве пытались украсть тросы с Подольского моста.
Стоит отметить, что это далеко не первый скандал вокруг Подольского моста, строительство которого тянется уже больше 15 лет. Ранее в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен.
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