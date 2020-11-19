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На Воскресенке прямо на улице умер человек: медики откачивали 25 минут

19 ноября, 21:11

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Активисты первыми пришли мужчине на помощь - появился пульс и дыхание

В спальном микрорайоне Киева – на Воскресенке – прямо на улице умер мужчина. Трагедия произошла в Днепровском районе, на улице Курнатовского, 15.

Об этом группа "Автопатруль Майдан" сообщает на своей странице в Facebook.

Активисты увидели, как мужчине стало плохо и он упал. Пульс не прощупывался, поэтому мужчине начали делать массаж сердца. На считанные минуты у пострадавшего снова появился пульс, он начал дышать, но потом ситуация повторилась.

В этот момент подъехала бригада скорой помощи, медики 25 минут пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался.

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"По данному адрес был вызов полиции. Была зафиксирована смерть неустановленного мужчины", – сообщили сайту "Сегодня" в столичной полиции.

Напомним, 12 октября вечером на станции метро "Выдубичи" в Киеве умер мужчина. Тело упаковали в специальный черный мешок и положили на скамейку, где обычно отдыхают пассажиры.

Также напомним, в марте 2020 в Киеве возле станции метро "Харьковская" умер мужчина 1968 года. Ему внезапно стало плохо и он упал возле скамейки на остановке. Прибывшие медики ничем не смогли ему помочь и констатировали смерть.

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смерть мужчина Воскресенка Днепровский район

Источник: Сегодня

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