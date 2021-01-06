На Воскресенке женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка: видео с места трагедии

В спальном микрорайоне Киева, на Воскресенке, произошла трагедия – там неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка, после чего продолжила бросаться по людям кусками шифера.

Об этом в среду, 6 января, сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича (бывший Ватутина), 30а, в Днепровском районе Киева. Пострадавшего ребенка якобы зовут Андрей, отца – Руслан, мать – Татьяна Г.

Видео: Киев Оперативный

В столичной полиции говорят, что устанавливают все обстоятельства ЧП.

"На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства ЧП. А также то, выпал ли ребенок из окна сам или это сделала его мать", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

По предварительной информации трехлетний мальчик был жив, но его состояние тяжелое. В центре экстренной медицины и медицины катастроф Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что ЧП произошло в Днепровском районе.

"Ребенок упал с высоты восьмого этажа. Вызов еще в работе. Пострадавший мальчик доставлен в Охматдет", – сообщили в центре.

Напомним, в октябре-2020 на Соломенской, 14, также произошла трагедия – 29-летняя мать выбросила из окна шестилетнюю дочь, после чего выпрыгнула сама. В результате падения обе погибли на месте.

А в июне-2020 на улице Ивана Мазепы 40-летняя женщина выпрыгнула из окна с трехлетним ребенком. К счастью, оба выжили – однако малыш кричал от боли, а женщина была без сознания.

Видео: Сегодня

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