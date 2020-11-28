В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

Неизвестный выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку

В Киеве во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.

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Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Так, журналист телеканала NEWSONE рассказывала о мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Голодомора в прямом эфире. К ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку. Свои действия мужчина сопроводил яростными криками. Через некоторое время нападавший ушел.

После происшествия Товкес показала разбитый микрофон и заявила, что намерена обратиться к правоохранителям по факту нападения на нее.

Позже журналистка уточнила, что в момент нападения на территории мемориала жертвам Голодомора находился премьер Денис Шмыгаль, 5-й президент Пётр Порошенко, народные депутаты и полиция.

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Напомним, полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту повреждения имущества журналиста. Инцидент произошел в городе Тетиев. Неизвестные разбили окна в доме мужчины и бросили в комнату пластиковую бутылку с жидкостью, которая пахнет бензином. К счастью, возгорания не произошло

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