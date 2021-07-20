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Надавали пощечин и били ногой по туловищу. В Киевской области девушки избили школьницу (видео)

20 июля 2021 13:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшая обратилась в полицию – теперь дело расследуют правоохранители

Группа девушек решила "проучить" школьницу. Коллаж "Сегодня"

Группа девушек решила "проучить" школьницу. Коллаж "Сегодня"

В Киевской области в городе Тараща 14-летнюю девочку избила группа девушек. Дело уже расследует полиция.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказала старший инспектор по коммуникациям Белоцерковского районного управления полиции Оксана Барковская.

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По ее словам, инцидент случился на Ивана Купала около 20:00 недалеко от центра города. Там подросток поссорилась с тремя девушками возрастом 14, 17 и 20 лет. Ссора переросла в драку и группа девушек надавала ей много пощечин, а самая младшая девочка замахивалась с ноги и била ее по туловищу и голове.

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В результате у девочки на теле синяки.

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Пострадавшая на следующий день обратилась в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 125 УКУ.

Подозреваемые рассказали копам, что пострадавшая начала их словесно обижать и они таким образом проучили ее. Раньше эти девочки были лучшими подругами.

Напомним, в Кривом Роге школьницы избили девочку. Ее поставили на колени, оскорбляли и били по голове.

Кроме того, в оккупированном Россией Крыму школьники избили девочку крымскотатарского происхождения.

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