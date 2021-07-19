Наглухо закрыли гермозатвором. В Киеве не работает станция метро "Берестейская" (фото)

Станцию затопило водой после ливня. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за обильного ливня на станции метро "Берестейская" пришлось воспользоваться гермозатвором, чтобы закрыть станцию полностью и не допустить на перрон потоков воды. Он установлен перед входом на станцию.

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В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что сейчас гермозатвором закрыт вход на станцию.

Так выглядит гермозатвор. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

"Скоро все откроем, как только из перехода уберут воду. Проверки всех гермозатворов проходят регулярно на всех станциях метро. На "Берестейской" гермозатвор уже использовали во время сильных дождей. Теперь снова пришлось его использовать для ликвидации подтопления", – сообщили в Киевском метрополитене.

Реклама Ликвидация подтоплений. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Ранее мы писали, как выглядит затопленная станция метро "Берестейская" внутри.

Напомним, что Киев сегодня накрыл мощный ливень с грозой. Отдельные улицы города залило, а ураганный ветер сметал все на своем пути.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев