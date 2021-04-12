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Напал и придушил: в Киеве задержали мужчину, который жестоко ограбил женщину (фото)

12 апреля, 15:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правоохранители уже задержали грабителя

В Киеве грабитель напал на женщину и придушил ее, когда она потеряла сознание злоумышленник отобрал телефон, сумку с деньгами и другими личными вещами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

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Об этом сообщает пресс-служба Полиция Киева.

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева, вблизи улицы Пражской. Потерпевшая когда пришла в себя, то сразу вызвала правоохранителей и предоставила патрульным описание нападавшего.

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"Экипажи обследовали прилегающую территорию и на улице Кармелюка заметили прохожего, который подпадал под ориентировку. Инспекторы задержали мужчину", – говорится в сообщении.

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У него обнаружили деньги и мобильный телефон, которые исчезли у женщины. Позже правоохранители нашли и женскую сумку с разбросанными возле нее вещами.

Ранее мы сообщали, что в Одессе обокрали инженера строительной фирмы. Злоумышленники набросились на мужчину возле офиса, в котором тот работает, и отобрали почти миллион гривен.

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Киев ограбление грабитель
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