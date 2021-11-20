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Напал на почтовое отделение в Киеве: мужчине вынесли строгий приговор (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 21:48
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Злоумышленник угрожая ножом сотруднице почты, забрал из кассы двадцать две тысячи гривен
Мужчине за ограбление суд назначил ограбление
Мужчине за ограбление суд назначил ограбление / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичный суд назначил мужчине наказание за разбойное нападение на отделение почты. Разбойника приговорили к девяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Злоумышленник угрожая ножом работнице почты, забрал из кассы двадцать две тысячи гривен.

"Событие произошло в августе текущего года по улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение о разбойном нападении в отделении почты...в помещение зашел неизвестный, подошел к работнице учреждения и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тысяч гривен", – пишут в сообщении.

Что решил суд

Оперативники задержали 35-летнего киевлянина в Киевской области, куда он скрылся после совершенного. Неоднократно ранее судимому фигуранту следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой и по завершению досудебного расследования направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

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Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным и назначен наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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