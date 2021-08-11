Напал с ножом. В Киеве мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение

Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, за которые более десяти лет провел за решеткой

Копы осматривают место преступления. Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook

В Киеве задержали мужчину за разбойное нападение на почтовое отделение в Деснянском районе. Мужчина зашел в помещение и, угрожая ножом сотруднице, забрал из кассы двадцать две тысячи гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Поймали нападавшего в Киевской области, куда он бежал сразу после совершения преступления. Начато уголовное производство, следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. Разбойное нападение на отделение почты произошло на улице Драйзера.

Камеры зафиксировали момент ограбления. Фото: Нацполиция/Facebook

"После проведения осмотра места происшествия и опроса потерпевшей мы выяснили, что в помещение зашел неизвестный, подошел к женщине и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тыс. гривен. Оперативники установили, что после совершенного злоумышленник скрылся в Киевскую область, где впоследствии был задержан", – сообщил начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала.

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Киевлянина, 1986 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, за которые более десяти лет провел за решеткой.

"Начато уголовное производство по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Это – разбой, соединенный с проникновением в жилище, помещение или хранилище. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанному. Киевлянину грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", – добавил Андрей Табала.

Не первое нападение на почту

В Киевской области задержали мужчину в начале этого года за кражу более 300 тысяч гривен. В поселке Глеваха Фастовского района горело помещение почты. Во время осмотра правоохранители выяснили, что огонь повредил комнату, в которой находился сейф.

Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом.

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