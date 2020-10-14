Напавшему на участника АТО в Киеве готовят подозрение в покушении на убийство

Мужчине, который в Киеве тяжело ранил ножом волонтера партии "УДАР" и участника Антитеррористической операции, готовят подозрение в покушении на умышленное убийство.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

"Мужчина, который ножом ранил волонтера, уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство", – сообщила Максимец.

По ее словам, в четверг, 15 октября, состоится суд, который должен избрать задержанному меру пресечения, прокуроры рассчитывают на арест.

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"Завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала пресс-секретарь прокуратуры.

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Напомним, во вторник, 14 октября, в Соломенском районе Киева мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР", ветерана АТО и ООС, который сейчас находится в критическом состоянии в реанимации. Милиция практически сразу задержала напавшего.

Мы также сообщали, что в Днепре мужчина вонзил себе нож в живот у стен областной государственной администрации в знак протеста.

Видео: Facebook/Дмитро Кошка

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