Направляли на нее пистолет. В Киеве парни поиздевались над больной бабушкой (видео)

В Киеве подростки решили поиздеваться над болеющей старушкой ради видео в соцсети.
Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Сначала один из парней направлял пистолет на бабушку, а второй, который был за кадром, говорил: "Не стреляй".
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"В Киеве шизоиды решили прославиться и поиздевались над болеющей бабушкой, направляя на неё пистолет и записывая все на видео. Ничего лучшего не придумали как выложить все в инстаграм", – написали в Telegram-канале.
Один из парней взял пистолет и сначала направлял его на себя, а затем на бабушку. При этом подросткам было смешно.
После того, как ситуацию начали обсуждать в соцсетях, один из парней решил извиниться. Он записал видео, где признал свою вину.
В Херсонской области подростки подожгли мужчину
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