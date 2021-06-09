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Насиловал детей: под Киевом осудят скандально известного фотографа

9 июня 2021 12:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Правоохранители задержали в собственной фотостудии 56-летнего жителя города Вишневое

Александр Ктиторчук – киевский фотограф со стажем, фото: facebook.com/ktitorchukaleksandr

Александр Ктиторчук – киевский фотограф со стажем, фото: facebook.com/ktitorchukaleksandr

В Киевской области скандально известному фотографу Александру Ктиторчуку, который совершал развратные действия и насиловал несовершеннолетних и малолетних девочек, грозит 15 лет заключения.

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Как сообщает полиция Киевской области, досудебное расследование завершено, а обвинительное заключение направлено в суд.

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В конце ноября полицейские Киевской области задержали в собственной фотостудии 56-летнего жителя города Вишневое. Тогда ему сообщили о подозрении по ч.3, ч. 4 ст. 152 (изнасилование), по ч.1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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Также недавно мы писали о том, что в Киевской области 53-летний мужчина в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних девочек.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 52-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании подростка, ему уже сообщили о подозрении.

Как писал сайт "Сегодня", в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым:

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