Не единичный случай: учитель инклюзивного класса побила ребенка с инвалидностью (видео)

Учительница издевается над ребенком-аутистом / коллаж "Сегодня"
В инклюзивном классе одной из киевских школ учитель проявляет агрессию и бьет ребенка с инвалидностью. По крайней мере один эпизод издевательств над мальчиком попал на видео.
Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко в Telegram и разместил соответствующее видео.
На видео видно, как женщина грубо толкает ребенка, видимо, пытаясь заставить его сесть на место или успокоить, и не единожды бьет его. Все это, судя по всему, происходит на перемене, поскольку другие дети свободно передвигаются по классу и видна открытая дверь.
Сушко заявил, такое происходит в одном из классов школы № 58, где учится два ребенка с инвалидностью.
"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", - отмечает депутат.
По его информации – это не единичный случай, а все выплыло наружу, когда ассистент учителя, не выдержав, прислал видео маме мальчика.
Нардеп пообещал, что инцидент на видео станет предметом расследования временной следственной комиссии, а также обращения в правоохранительные органы.
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