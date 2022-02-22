Не первый раз. В Киеве вандалы облили краской памятник воинам АТО – фото

В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО в Голосеевском районе столицы. Неизвестные облили памятную доску красной краской.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Небезразличные прохожие, которые заметили вандализм в парке им. Рыльского, уже обратились в полицию.
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"На место выехала следственно-оперативная группа. Случай зарегистрирован. Позже будет принято решение о квалификации происшествия", – сообщили "Сегодня" в полиции Голосеевского района.
Правоохранители отмечают, что в 2019 году вандалы уже обливали памятник в парке Рыльского краской. За содеянное злоумышленникам грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
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