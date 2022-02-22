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Не первый раз. В Киеве вандалы облили краской памятник воинам АТО – фото

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 12:23
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Жители Киева обратились в полицию с просьбой найти хулиганов, которые облили памятную доску в парке Рыльского
Полиция ищет вандалов в Киеве
Полиция ищет вандалов в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО в Голосеевском районе столицы. Неизвестные облили памятную доску красной краской.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Небезразличные прохожие, которые заметили вандализм в парке им. Рыльского, уже обратились в полицию.

Краской облили имена погибших. Фото: Иванна Кобелева

"На место выехала следственно-оперативная группа. Случай зарегистрирован. Позже будет принято решение о квалификации происшествия", – сообщили "Сегодня" в полиции Голосеевского района.

Правоохранители отмечают, что в 2019 году вандалы уже обливали памятник в парке Рыльского краской. За содеянное злоумышленникам грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.

Наказание за вандализм

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:

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  • штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;
  • или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
  • или исправительными работами на срок до двух лет;
  • или ограничением свободы на срок до трех лет;
  • или лишением свободы на тот же срок.

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