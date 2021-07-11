Не получил кредит? В Киеве хулиган выбил окно в Ощадбанке

Буйный киевлянин по неизвестной причине проломил витрину в Ощадбанке. Фото: коллаж "Сегодня"
Киевским полицейским передали мужчину, который устроил дебош возле отделения Ощадбанка в Дарницком районе.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Алматинской, 56. О нарушителе известно, что ему 32 года и его зовут Виталий. Однако причины его поступка остаются неясными.
"На что он рассчитывал, когда пытался бежать, также неизвестно, потому что мгновенно был задержан охраной "Статус", – отметили в группе.
Хулигана передали сотрудникам Нацполиции.
Напомним, ранее в этом году в Киеве неизвестные хулиганы совершили настоящую атаку на поезда метрополитена, которые следовали по открытой части красной линии подземки, разбив стекла в четырех вагонах.
А на этой неделе под Киевом мужчина атаковал автомобиль полиции – он попрыгал на нем и разбил лобовое стекло.
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