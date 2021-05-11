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Не слушались руки и ноги. Как в киевском метрополитене спасали мужчину (фото)

11 мая, 16:22

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Неравнодушные пассажиры и сотрудники метрополитена оказали первую помощь мужчине, а также вызвали медиков

Фото: Kyiv Media

Фото: Kyiv Media

В Киеве 11 мая на станции метро "Почайна" мужчине стало плохо в поезде метро. Сотрудники станции метро вызвали на место "скорую помощь", сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Марущак.

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Мужчина сел на лавочку, а потом лег на нее, поскольку плохо себя чувствовал.

"Мужчину забрали сотрудники скорой помощи, чтобы осмотреть его и установить его диагноз. И понять, что с ним произошло. Мужчина говорил, что его не слушаются руки и ноги. Жаловался на усталость. Что с ним произошло, установят медики", – сообщили в Киевском метрополитене.

Фото: Kyiv Media

Фото: Kyiv Media

На фото видно, что мужчина лежит на лавочке в метро, а вокруг него собрались неравнодушные.

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Ранее мы писали, что в Киеве пожилой водитель ВАЗ устроил серьезное ДТП – ему стало плохо за рулем.

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