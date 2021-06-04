Неожиданно напал: в Киеве мужчина до смерти забил прохожего

За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет заключения – правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента

В пятницу, 4 июня, в Киеве задержали мужчину, который жестоко избил местного жителя – пострадавший скончался в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что на улице Ивана Пулюя к мужчине неожиданно подошел незнакомец, избил его руками и ногами и пошел дальше.

"Мы увидели, что правонарушитель несколько раз возвращался к потерпевшему и даже когда тот находился в бессознательном состоянии, все равно продолжал бить его в голову и грудь. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал заместитель начальника Соломенского управления полиции Игорь Леус.

Пострадавший скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

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По месту жительства фигуранта работники полиции изъяли одежду со следами крови, а также обувь, которую мужчина постирал, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный – ранее судимый за кражи местный житель, 1972 года рождения.

"В настоящее время следователем Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Также решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении данного преступления и избрании ему меры пресечения . Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", – добавил Игорь Леус.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора побил полицейскую Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.